Korona hangi ülkede mutasyona uğradı?

İngiltere'de daha bulaşıcı olduğu ifade edilen yeni tip koronavirüsün mutasyona uğramış bir versiyonun görülmesi dünya ülkelerini bir kez daha telaşlandırdı. İngiltere’de virüsün mutasyona uğrayarak daha hızlı yayıldığının tespit edilmesinden sonra dünyanın dört bir yanından İngiltere’den seyahatlere kısıtlamalar getirdi. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Hollanda, Fransa, İtalya ve İrlanda’dan ardından Belçika, Portekiz, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya, Hong Kong, Kanada ve Suudi Arabistan da İngiltere’ye yapılan seyahatler yasaklandı. Peki koronavirüs mutasyona sadece İngiltere’de mi uğradı?

Korona hangi ülkede mutasyonu uğradı?

'SARS-CoV-2 VUI 202012/01' isminin verildiği koronavirüs mutasyonunun İngiltere’nin ardından Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da görüldüğü bildirildi. Son gelen açıklamalarla virüsün görüldüğü ülkeler şöyle: Hollanda, Danimarka, Avusturya,Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, ve Ukrayna.

Mutasyon Türkiye’de görüldü mü?

İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkede mutasyona uğrayan virüsün Türkiye’de de mutasyona uğrayıp uğramadığı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yaptığı açıklamada yüreklere su serpti. İngiltere’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs mutasyonunun Türkiye’de tespit edilmediğini açıklayan Ateş Kara, ‘Bu Türkiye’de olmamıştır, yoktur anlamına gelir mi? Hayır. Yine de bizim önlem almamız lazım’ dedi.

Koronavirüs aşısı mutasyona önler mi?

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik oluşturan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.