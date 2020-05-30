Korona elektronikçilere yaradı

Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının elektronik cihaz kullanım sürelerini arttırdığını, başta televizyon olmak üzere elektronik cihaz arızalarında artış yaşandığını söyledi.

Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının, başta televizyon olmak üzere elektronik cihaz arızalarında artışa neden olduğunu söyledi.

Üzen, vatandaşlara mağdur olmamaları adına önemli önerilerde bulundu. Vatandaşları elektronik cihazlarını çok aşırı ve uzun süre kullanmamaları uyarısında bulunan Üzen, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımız, sokağa çıkma yasağı olduğu süreçte evlerinde kalıyor. Tabi vatandaşlar evlerde kaldığı süre boyunca da elektronik eşyalara yükleniyor, daha doğrusu evdeki elektronik cihazlarla vakit geçirmeye çalışıyor. Bu süreçte evdeki televizyon, cep telefonu, bilgisayar ve tabletlerin kullanımları da artış gösterdi. Aşırı kullanıldığı için de arıza riski daha da arttı. Bu süreçte elektronikçilere büyük bir görev düştü. Biz Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası olarak bozulan cihazlara çok çabuk müdahale ederek, vatandaşlarımızın bozulan ürünlerine ilişkin mağdur kalmamasıyla ilgili yoğun bir efor gösterdik. Bu süre boyunca bizlere teknik servis olarak izin verildi. Sokağa çıkma süresi boyunca da üyelerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini, arızalı olan cihazların tamirine ilişkin teknik destek verdi. Tabii bu süreçte elektronik cihazlarda aşırı bir arıza söz konusu meydana geldi. Özellikle son dönemde daha çok televizyonlarda yaşanan arızalar arttı. Çünkü vatandaşımız evde kaldığı süre boyunca televizyonları sürekli açık. Malum korona virüs var. Bununla ilgili haberleri ve gelişmeleri takip etmek için daha çok seyretmeye başladılar. Elektronik cihazlar kapanmadan evlerde sürekli açık. Çok aşırı ve uzun süre kullanıldığı için daha fazla arıza yaptığı da gözlemlendi. Bunu sadece televizyon olarak değerlendirmeyelim. Cep telefonu, tablet ve bilgisayarların arızaları son dönemde fazlalaştı” diye konuştu.

Elektronik cihazları, kullanım kurallarına uyarak kullanılmasının cihaz ömürlerini arttırdığını kaydeden Üzen, “Her şeyden önce elektronik cihazların bir kullanım şekli var. Vatandaşlarımız buna uyarak cihazlarının ömürlerini arttırabilirler. Özellikle elektronik cihazın arıza yapmamasını beklememek gerekiyor. Elektronik cihazların garantisi bitse bile nasıl araçların bakımlarını yaptırıyorsak aynı şekilde 3 yılda bir elektronik cihazların bakımlarını yaptırmak lazım. Elektronik cihazlar çalıştığı süre boyunca evin içerisindeki toz, toprak ne varsa manyetik alan olarak içine çekiyor. Bu toz nemle karışarak cihazlarda arıza yapma riskini arttırıyor. Halbuki garanti süresi bittikten sonra bir bakım yapılırsa elektronik cihaz 5 sene çalışacaksa 10 sene çalışmasını sağlayarak ömrünü arttırabiliriz. Bir de geceleri yatarken elektronik cihazlarımızı kumandadan kapatıp elektronik cihazlarımızı bırakmamız gerekiyor. Çünkü geceleri elektrik şebekelerinin bakım ve onarımı geceleri yapıldığından gece biz sabaha kadar uyuduğumuzda o süreçte elektriklerin yükselmesiyle ilgili elektronik cihazlarımız zarar görebiliyor. En iyisi gece yatarken elektrikten sökmemiz gerekiyor. Fişten çıkardığımızda cihazlarımızı daha garanti altına alırız” diye konuştu.

Üzen, vatandaşları, ustalık belgesi olmayan tamircilere cihazlarını teslim etmemeleri konusunda uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. Üzen, şöyle devam etti:

"Bu yoğunluktan dolayı da vatandaşlarımız ustalık belgesi olanlara cihazlarını teslim etsinler. Piyasada çok dolandırıcı var. Bir internet sayfası yapıp elektronik cihazları tamir yapacağım diyerek, cihazları alıp geri getirmeyen ya da buna benzer ustalık belgesi olmadan aldığı cihazlara hasar veren var. En ucuz televizyon 2 bin 500-3 bin lira. Vatandaşımız mağdur olmamak için çağırmış olduğu ustaya dikkat etmeli. Bildiği bir ustaya televizyonunu vermeli. Bu konuda çok bilinçli olması lazım.”