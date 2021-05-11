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Sağlık Korona döneminde talep patlaması yaşandı! Litresi 100 TL
Sağlık

Korona döneminde talep patlaması yaşandı! Litresi 100 TL

Denizli'de üretimi yapılan deve sütüne koronavirüs döneminde talep patlaması yaşandı. Türkiye ve yurt dışına gönderilen deve sütü, litresinde 100 liradan alıcı buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 14:18:00 -
Korona döneminde talep patlaması yaşandı! Litresi 100 TL

Sarayköy ilçesi, Türkiye'nin önemli deve üretim merkezleri arasında yer alıyor. İlçede bulunan çiftliklerde erkek develer, güreşler için hazırlanırken, dişi develerden de süt elde edilip satılıyor. Çiftliklerin önemli gelir kaynakları arasında yer alan deve sütü, litresi 100 liradan alıcı buluyor. Günde 3 kez makineyle sağılarak, elde edilen deve sütü, Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Sarayköy'den Avrupa'ya deve sütü

Sığma Mahallesi'nde oturan ve 30 yıldır deve üreticiliği yapan Raşit Durmaz, "15 yıldır deve sütü üretimi de yapıyorum. 9 devem var. 1 deveden 2 ile 3 litre arası süt alıyoruz. Litresini 100 TL'ye satıyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'ye yoğun olarak deve sütü gönderiyoruz. Yurt dışından tatile gelenler, dondurulmuş deve sütlerimizi yanlarında götürüyor. Hollanda, Almanya, Fransa gibi ülkelere de deve sütü gönderdik" dedi.

'Taleplere yetişmemiz zor'

Deve sütünün şifa kaynağı olarak görüldüğünü belirten Durmaz, "Koronavirüs döneminde, deve sütüne yoğun talep var. Bağışıklığa iyi geldiği biliniyor. Taleplere yetişemiyoruz. Talep oranı geçmişe göre, yüzde 150 arttı. Alıcılar için liste oluşturduk. Müşterilerimiz sıralarını bekliyorlar" diye konuştu.

Deve sütü üreticilerinden Ahmet Bulanık ise "Bu süt sayesinde vücudumuzun bağışıklık sistemi kuvvetleniyor. Bu yüzden aşırı talep mevcut. Taleplere yetişmemiz çok zor çünkü develer, inekler gibi çok süt vermezler. Biz sütlerimizi eksi 18 derecede dondurup, siparişlerimizi hazırlamaya çalışıyoruz" dedi.

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