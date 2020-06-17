Korona denetimlerinde 160 şahsa idari para cezası

Kastamonu’da korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda 57 iş yeri denetlenerek 160 şahsa 67 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

Kastamonu Valiliği, yeni tip korona virüs vakalarının son günlerde kent genelinde artması üzerine yaptığı yazılı açıklamanın ardından il genelinde denetimler arttırıldı. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde merkez ve ilçelerinde korona virüs vakalarında son günlerde artış eğiliminin göze çarptığı, maske takılması ve sosyal mesafe kuralları ile iş yerleri için geçerli düzenlemeler yürürlükte olduğu, kurallara uyulması salgının durdurulması açısından önem arz ettiği, denetimle görevli kurumlar, denetimlerini çok daha yoğun bir şekilde yapmaları ve kurallara uymayanlara para cezası uygulamaları yönünde talimatlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halkın mağduriyet yaşamamaları ve korona virüs salgının önlenmesi için maske, mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması yönünde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-16 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerde korona virüs tedbirleri kapsamında toplu halde bulunarak sosyal mesafeye aykırı hareket eden, maskesiz sokağa çıkan ayrıca alınan tedbirler kapsamında uyması gereken yükümlülüklere aykırı hareket eden market, kafe, restoran, kargo şirketi gibi iş yerleri üzerinde yapılan denetimler sonucunda toplam 160 kişiye maskesiz sokağa çıkmaktan 67 bin 720 lira idari para cezası uygulanırken 57 iş yeri denetlendi.