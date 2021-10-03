Korona (Covid 19) ilacı bulundu mu? Molnupiravir ilacı nedir? Molnupiravir ne zaman üretilecek fiyatı nedir?

Molnupiravir, oral olarak aktif olan ve influenza tedavisi için geliştirilmiş deneysel bir antiviral ilaçtır. Sentetik nükleosit türevi N4-hidroksisitidin'in bir ön ilacıdır ve viral RNA replikasyonu sırasında kopyalama hatalarının eklenmesi yoluyla antiviral etkisini gösterir.

Molnupiravir ilacını kim geliştirdi?

Molnupiravir, üniversitenin ilaç inovasyon şirketi Drug Innovation Ventures at Emory (DRIVE) tarafından Emory Üniversitesi'nde geliştirildi . Daha sonra, daha sonra ilacı daha da geliştirmek için Merck & Co. ile ortak olan Miami merkezli Ridgeback Bioterapötiks tarafından satın alındı. Osman Müftüoğlu, Molnupiravir ilacına ilişkin Hürriyet’teki köşesinde önemli detayları paylaştı. “Molnupiravir ile ilgili gelişmeler için de üretici firmanın açıklamaları kadar bilim insanlarının düşüncelerine de kulak vermemizde yarar var.” diyen Müftüoğlu şunları söyledi: “ŞYazıyı hazırlarken konuştuğum Prof. Dr. Mehmet Ceyhan firmanın sözünü ettiği araştırmanın ruhsat ve bilimsel onay için yeterli olmayabileceğini düşünüyor. Haksız da değil. İsterseniz gelin şimdi de son 2 günün en çok tartışılan, konuşulan bu önemli gelişmesinin detaylarını inceleyelim.

Merck ilaç firmasının biyoteknoloji araştırmacısı Ridgeback Biotherapeutics ile birlikte geliştirdiği Molnupiravir çalışmasının ilk sonuçları firma yetkilileri tarafından birkaç gün önce kamuoyuyla paylaşıldı. Merck yetkilileri yaptıkları açıklamada, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri bu ilacın, enfeksiyonun erken dönemindeki kişilerin yarısında “hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 azalttığını” belirttiler.

Molnupiravir ilacı nasıl bir ilaç?

Merck yetkilileri, Molnupiravir alan hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarının herhangi bir etkin madde içermeyen Plasebo (Boş) hapları alanlara oranla yarı yarıya düştüğünü belirtiyor. Firma, araştırmanın hastalığın hafif ve orta şiddetle seyrettiği ancak “diyabet, kalp hastalığı, obezite ve benzeri ek kronik sağlık sorunları nedeniyle COVID-19’u ağır geçirme riskinin yüksek olduğu” 775 yetişkinde kullanmış. Molnupiravir kullanmış hastaların hiçbirinde 30 günlük süre sonunda can kaybı yaşanmazken Plasebo grubundakilerden 8 kişi hayatını kaybetmiş.

Firma araştırmaya sadece ABD’li hastaların değil, Latin Amerika, Avrupa ve Afrika kökenli hastaların da katıldığını belirtiyor. Bana sorarsanız Molnupiravir’in önü açık ama yine de beklemekte, önce FDA’nın sonra da Avrupa İlaç ve Besin Dairesi’nin vereceği onaylara kadar sabretmekte fayda var.

Molnupiravir ilacı ne zaman piyasaya çıkacak?

Merck’ün geliştirdiği bu yeni ilaçtan “1 milyon 700 bin doz” satın alma teklifinde bulundu. Merck’ün başka ülkelerle de sözleşmeler yaptığı belirtiliyor. Diğer taraftan firma yıl sonuna kadar -ve tabii ki gerekli izinleri alması halinde- “10 milyon doz Molnupiravir imal edebileceğini” belirtiyor.

Molnupiravir korona ilacı fiyatı nedir?

Önemli bir noktanın altını daha çizelim: Firmanın henüz ilacın fiyatıyla ilgili herhangi bir bildirimi yok. Molnupiravir nasıl bir ilaç? Molnupiravir, virüsün çoğalması sürecinde “kopyalama hatası” yapmasını sağlayan, dolayısıyla çoğalmasını ve yayılmasını engelleyen sentetik bir nükleosit türevi. Kısacası Molnupiravir de griple mücadelede kullanılan diğer benzer antiviral ilaçlar gibi virüsün çoğalmasını önleyerek etkili oluyor. Molnupiravir’e ilişkin gelişmelerin sevindirici olduğu doğrudur. Merck firmasının yaptığı açıklama hepimizi sevindirmiştir. Bununla birlikte Molnupiravir ile ilgili araştırmaların daha da çoğalmasını beklemeli ve FDA tarafından bu molekülün ilaç olarak onaylandığı güne kadar sabırlı olmalıyız.”