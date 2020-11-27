Korona aşısının yan etkileri var mı? Korona aşısı yan etkileri neler?

Koronavirüs tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken, çok sayıda ülke corona aşısını geliştirmeyi başardı. Peki korona aşısının yan etkileri var mı?

Korona aşısının yan etkileri neler?

Amerikan Tabipler Birliği’nden uzmanlar, Moderna ve Pfizer’ın geliştirdiği corona virüs aşılarının yan etkilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna’nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7’sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.

İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7’sinde yorgunluk, yüzde 8.9’unda kas ağrısı, yüzde 5.2’sinde eklem, yüzde 4.5’inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren ‘şiddetli’ ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer’in testlerine katılan kişilerin yüzde 4’ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.

Korona aşısı ne zaman vurulmaya başlanılacak?

Türkiye’nin de üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısında yeni gelişmeler söz konusu iken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’in koronavirüs aşısı Sinovac’tan 50 milyon doz almak için sözleşme imzaladıklarını vurguladı. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısının ne zaman vurulmaya başlanılacağına ilişkin ise “Muhtemelen 11 Aralık gibi bu aşı takvimi başlanabilir” diyebilirim bir aksilik olmazsa. Yerli aşılarla ilgili inaktif olan dört tane aşımız var. Bir tanesi faz çalışmasına geçti. 44 gönüllü vatandaşımıza yapıldı, herhangi bir sorun görülmedi. En geç nisan ayında uygulamaya geçeceğimizi düşünüyorum. Birden fazla yerli aşımız olacak.”

Korona aşısı ücretsiz mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının ücretli mi ücretsiz mi olacağına ilişkin de, “Aşıyı yaparken vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Riskli gruplara ücretsiz yapacağız. Vatandaşımız farklı bir aşıyı almak isterse onun önünü de üst limit koyarak eczanelerde satışına izin vererek açmış olacağız.” dedi.