"Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" Cumhurbaşkanı Erdoğan cevapladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı.

"Yaptırdığınız korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu ana kadar olmadı." cevabını verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım.

1963'ten beri AB ilişkilerimizi olumlu götürme gayretindeyiz. Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz.

Bu arada da tüm bu görüşmelerde Yunanistan'la sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi, bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. İstikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Gerek özel temsilciliklerimiz, gerek Sayın Başbakan'la benim görüşmem... Bunların adımlarını atabiliriz dedik

Rusya'dan ikinci S-400 alımı

Rusya ile ikinci paket için görüşmelerimiz devam ediyor. Başka NATO ülkesinin bize yön vermesini kabul edemeyiz.