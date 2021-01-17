  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Korona aşısını olanların ikinci aşısı geldi mi?
Sağlık

Korona aşısını olanların ikinci aşısı geldi mi?

Korona aşısı kaç doz? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların aşılanması son derece önemli. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak Perşembe günü başladı. aşı olanlar ikinci doz aşıların Türkiye’ye gelip gelmediğini, ikinci doz aşıların ne zaman uygulanacağını merak ediyor. İkinci doz aşılar geldi mi? | Çin yeri aşı gelecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-01-17 17:15:00 -
Korona aşısını olanların ikinci aşısı geldi mi?

Çin’den Türkiye’ye 30 Aralık 2020’de 3 milyon doz aşı geldi. 14 günlük test çalışmasının ardından aşıya acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak itibariyle sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Peki, ikinci doz ne zaman yapılacak?

Korona aşısını olanların ikinci aşısı geldi mi?

Belirttiğimiz gibi ülkemize 3 milyon doz aşı geldi. Genel aşılar iki doz olduğu için 1,5 milyon kişiye aşı uygulanacak. İlk doz aşı olduktan 28 gün sonra ikinci doz aşı uygulanacak. Gelecek hafta ise ülkemize Çin’den 25-30 milyon aşının daha gelmesi bekleniyor.

Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? Aşıda kaçıncı sıradayım?
Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? Aşıda kaçıncı sıradayım?

Sağlık

Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? Aşıda kaçıncı sıradayım?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şok uyarı geldi!
Teknoloji

Şok uyarı geldi! "Telegram uygulamasından uzak durun"

Siber Güvenlik Uzmanı Tamer Şahin, son günlerde tartışma konusu olan sohbet uygulamalarının veri gizliliği yönetimi ve WhatsApp’tan Telegram..
İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...
Ekonomi

İran'la imzalar atıldı! Türkiye'den bomba hamle...

İran ile imzalanan yeni mutabakatla birlikte, Türkiye'den İran, Orta Asya ülkeleri, Pakistan, Afganistan ve Basra Körfezi ülkelerine yapılan..
Büyükşehir’in ihracat hedefi 1 milyon dolar
Yerel

Büyükşehir’in ihracat hedefi 1 milyon dolar

Bursa’da kaliteli üretimden ürünlerin pazarlanmasına kadar her alanda çiftçiye destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Tarım A..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay