Korona aşısını olanların ikinci aşısı geldi mi?
Korona aşısı kaç doz? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların aşılanması son derece önemli. Ülkemizde aşılama çalışmaları 14 Ocak Perşembe günü başladı. aşı olanlar ikinci doz aşıların Türkiye’ye gelip gelmediğini, ikinci doz aşıların ne zaman uygulanacağını merak ediyor. İkinci doz aşılar geldi mi? | Çin yeri aşı gelecek mi?
Çin’den Türkiye’ye 30 Aralık 2020’de 3 milyon doz aşı geldi. 14 günlük test çalışmasının ardından aşıya acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak itibariyle sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Peki, ikinci doz ne zaman yapılacak?
Korona aşısını olanların ikinci aşısı geldi mi?
Belirttiğimiz gibi ülkemize 3 milyon doz aşı geldi. Genel aşılar iki doz olduğu için 1,5 milyon kişiye aşı uygulanacak. İlk doz aşı olduktan 28 gün sonra ikinci doz aşı uygulanacak. Gelecek hafta ise ülkemize Çin’den 25-30 milyon aşının daha gelmesi bekleniyor.