Çin’den Türkiye’ye 30 Aralık 2020’de 3 milyon doz aşı geldi. 14 günlük test çalışmasının ardından aşıya acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak itibariyle sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Peki, ikinci doz ne zaman yapılacak?

Korona aşısını olanların ikinci aşısı geldi mi?

Belirttiğimiz gibi ülkemize 3 milyon doz aşı geldi. Genel aşılar iki doz olduğu için 1,5 milyon kişiye aşı uygulanacak. İlk doz aşı olduktan 28 gün sonra ikinci doz aşı uygulanacak. Gelecek hafta ise ülkemize Çin’den 25-30 milyon aşının daha gelmesi bekleniyor.