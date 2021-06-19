  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

19.06.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Sözcü yazarından 'CHP'li gazeteciye çakarlı araç ve koruma' itirafı! Bendense 'isim veremem', değilse 'her şey ortaya çıksın'

HDP binasında öldürülen Deniz Poyraz'ın babası: PKK'nın hakkını ödeyemeyiz

Karanlık eller devrede! Dün HDP'ye yapılan saldırının ardından AK Parti ilçe binasına molotoflu saldırı

AK Parti'den parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Veyis Ateş yalanladı, İsmail karşı çıktı

Merkel'den Türkiye açıklaması: Birbirimize bağımlıyız

Cuma saatinde Ekrem baskını! 'Şovmen' CHP'li İmamoğlu, borçlu olduğu halde, Akit TV'yi hacze geldi!
Milli futbolcu Mert Müldür'den İsviçre maçı açıklaması
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden personel alım ilanı
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
CHP, Belediye Başkanı'nı ihraç edecek
Sağlık Korona aşısından sonra duş alınır mı banyo yapılır mı?
Sağlık

Korona aşısından sonra duş alınır mı banyo yapılır mı?

Aşıdan sonra banyo yapmanın zararı var mı? Türkiye’de aşı seferberliği başladı. Son günlerde 1,5 milyonun üzerinde aşı yapılıyor. Aşı olanlar ise akıllarına takılan soruların cevaplarını araştırıyor. Peki, korona aşısı olan duş alabilir mi? Korona aşısından kaç gün sonra banyo yapılabilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 13:06:00 -
Korona aşısından sonra duş alınır mı banyo yapılır mı?

Türkiye’de 40 milyon dozun üzerinde korana aşısı yapıldı. Aşı olan kişiler ise akıllarını takılan bazı soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Akıllarda soru işareti oluşturan ilk konuların başında ise aşıdan sonra banyo yapmanın uygun olup olmadığı geliyor. Korona aşısı olan ne zaman kaç gün sonra duş alabilir?  

Korona aşısından sonra duş alınır mı banyo yapılır mı?

Yaş sınırı olmadan tüm SGK’lı çalışanlara ve 35 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevusu açıldı. Hal böyle olunca son günlerde milyonlarca kişi aşı yaptırdı. Aşı olanlar ise yan etkiler kadar uygulama sonrasında banyo yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Uzmanlar, aşı olanların duş almasında bir sakınca olmadığını açıklıyor. Aşı yapılan bölgede şişlik, ateş, ağrı olması halinde soğuk uygulaması yapılabileceği de uzmanlarca ifade ediliyor.

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?
Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?

Sağlık

Sputnik V aşısı yan etkileri nelerdir? Rus aşısı yan etkisi var mı?
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay