Türkiye’de 40 milyon dozun üzerinde korana aşısı yapıldı. Aşı olan kişiler ise akıllarını takılan bazı soruların cevaplarını araştırmaya başladı. Akıllarda soru işareti oluşturan ilk konuların başında ise aşıdan sonra banyo yapmanın uygun olup olmadığı geliyor. Korona aşısı olan ne zaman kaç gün sonra duş alabilir?

Korona aşısından sonra duş alınır mı banyo yapılır mı?

Yaş sınırı olmadan tüm SGK’lı çalışanlara ve 35 yaş üstü tüm vatandaşlara aşı randevusu açıldı. Hal böyle olunca son günlerde milyonlarca kişi aşı yaptırdı. Aşı olanlar ise yan etkiler kadar uygulama sonrasında banyo yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Uzmanlar, aşı olanların duş almasında bir sakınca olmadığını açıklıyor. Aşı yapılan bölgede şişlik, ateş, ağrı olması halinde soğuk uygulaması yapılabileceği de uzmanlarca ifade ediliyor.