Türkiye hızla temin ettiği aşıları gerekli testlerden geçirerek uygulamaya ocak ayında başladı. Geride kalan sürede ülkemizde sekiz buçuk milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mayıs ayı sonuna kadar aşılamayı tamamlamak istediklerini ifade etti. Ülkemizde şimdilik Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısı uygulanıyor. Şimdiye kadar söz konusu aşıyla ilgili ciddi bir yan etki kaydedilmedi. Vatandaşlar baş ağrısı gibi belirtilerde ise ağrı kesici kullanıp kullanmaları gerektiğini araştırıyor. Korona aşısından sonra ağrı keseci kullanılır mı?

Korona aşısından sonra ağrı kesici kullanılır mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın aşı sonrası kullanılacak ağrı kesiciler konusunda kişilerin mutlaka aile hekimlerine danışmasını tavsiye etti.

Prof. Dr. Levent Akın, “Koronavirüs aşısı sonrası kişilerin hangi ağrı kesicileri kullanacaklarına dair öneriler veriliyor. Kişilerin buna sıkı sıkıya uymaları gerekiyor. Bizim ‘antienflamatuar’ dediğimiz ilaçlar bir miktar bağışıklık yanıtını azaltabilir. O nedenle ‘antienflamatuar’ özelliği olmayan, sadece ağrı kesici özelliği bulunan maddeleri kullanmalarını öneriyoruz. Aşı olan kişiler kolunda ya da vücudunda ağrı ve halsizlik gibi durumları hissettiği zaman hastanede aşıyı uygulayan hemşire ya da hekime danışsınlar" dedi.