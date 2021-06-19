Türkiye’de Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde Rus aşısı yani Sputnik V için de randevu verilmeye başlanacak. Aşı olan bazı vatandaşlarda hiçbir yan etki görülmezken bazı kişiler kol, baş ve eklem ağrılarından şikayetçi. Bu sebeple aşı olanlar olası bir yan etki durumunda hangi ilacı kullanmaları gerektiğini merak ediyor. Korona aşısından sonra hangi ağrı keseci içilir?

Korona aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra hangi ağrı kesici içilir?

Aşı olanlar bazı kişiler baş, kol ve eklem ağrılarından yakınıyor. Uzmanlar böyle durumlarda parasetamol tarzı ağrı kesicilerin kullanımının uygun olduğunu ifade ediyor. Ayrıca aşı sonrasında bol su tüketimi de tavsiye ediliyor.

Parasetamol nedir?

Parasetamol; ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir.