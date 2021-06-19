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Sağlık Korona aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra hangi ağrı kesici içilir?
Sağlık

Korona aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra hangi ağrı kesici içilir?

Korona aşısından sonra hangi ağrı kesici içilir? Koronavirüse karşı aşılama hızı her geçen gün artıyor. Ülkemizde 40 bininci doz 18 Haziran’da uygulandı. Eylül ayına kadar 18 yaş üstünün büyük bölümünün aşılanmış olması planlanıyor. Aşı olanlar ise ateş, ağrı gibi sorunlar yaşadıklarında ilaç kullanmalarının uygun olup olmadığını merak ediyor. Korona aşısından sonra hangi ağrı keseci kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-06-19 13:16:00 -
Korona aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra hangi ağrı kesici içilir?

Türkiye’de Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde Rus aşısı yani Sputnik V için de randevu verilmeye başlanacak. Aşı olan bazı vatandaşlarda hiçbir yan etki görülmezken bazı kişiler kol, baş ve eklem ağrılarından şikayetçi. Bu sebeple aşı olanlar olası bir yan etki durumunda hangi ilacı kullanmaları gerektiğini merak ediyor. Korona aşısından sonra hangi ağrı keseci içilir?

Korona aşısından sonra ağrı kesici içilir mi? Aşıdan sonra hangi ağrı kesici içilir?

Aşı olanlar bazı kişiler baş, kol ve eklem ağrılarından yakınıyor. Uzmanlar böyle durumlarda parasetamol tarzı ağrı kesicilerin kullanımının uygun olduğunu ifade ediyor. Ayrıca aşı sonrasında bol su tüketimi de tavsiye ediliyor.

Parasetamol nedir?

Parasetamol; ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistemde hızla emilir.

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