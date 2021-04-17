Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 14 Ocak’ta aşılama çalışması başladı. Vatandaşlar aşı tercihlerini ise kendileri yapıyor. Çin ya da Alman aşısı olmak isteyenler yaş grupları doğrultusunda randevu olup aşılarını yaptırabilir. Peki, korona aşısı zorunlu hale getirilecek mi?

Korona aşısı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşı sırası gelen pek çok kişi randevu almadı. Vatandaşların pek çoğu aşının zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı web sitesinde yer alan bilgi şöyle: Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.