  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Korona aşısı zorunlu olacak mı?
Sağlık

Korona aşısı zorunlu olacak mı?

Aşı zorunlu mu? Koronavirüs aşı uygulaması sürüyor. Aşı hakkı olan pek çok kişi ise randevu almayı tercih etmiyor. Uzmanlar ise bulunan aşının olunmasını, salgının bu şekilde noktalanacağını belirtiyor. Bu sebeple aşının zorunlu hale getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. Peki, korona aşısı zorunlu olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 22:50:00 -
Korona aşısı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Ülkemizde 14 Ocak’ta aşılama çalışması başladı. Vatandaşlar aşı tercihlerini ise kendileri yapıyor. Çin ya da Alman aşısı olmak isteyenler yaş grupları doğrultusunda randevu olup aşılarını yaptırabilir. Peki, korona aşısı zorunlu hale getirilecek mi?

Korona aşısı zorunlu olacak mı?

Koronavirüs aşı sırası gelen pek çok kişi randevu almadı. Vatandaşların pek çoğu aşının zorunlu olup olmadığını araştırmaya başladı. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı web sitesinde yer alan bilgi şöyle: Türkiye’de çocukluk aşıları dâhil, aşı uygulaması zorunlu değildir. Bununla birlikte aşı, hastalıklardan korunmak için en etkili yöntemlerden biridir. Aşı sayesinde yeryüzünden silinmiş pek çok hastalık mevcuttur. Bu nedenle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından aşıyla ilgili toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Aşı olmak, kişinin topluma karşı sorumluluğudur.

Korona aşısı kaç ay kaç yıl koruyor? Korona aşısı ne kadar korur?
Korona aşısı kaç ay kaç yıl koruyor? Korona aşısı ne kadar korur?

Sağlık

Korona aşısı kaç ay kaç yıl koruyor? Korona aşısı ne kadar korur?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor
Medya

Gönül Dağı'na bomba yeni transfer! Sefer'e arkadaş geliyor

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı’na yeni bir oyuncu katılıyor. Şevket karakteri ile diziye yeni bir soluk getirecek Özer Arslan, yeni bölü..
Bir gol daha yedi! Fatih Erbakan'dan Ali Babacan'ı terletecek sözler
Siyaset

Bir gol daha yedi! Fatih Erbakan'dan Ali Babacan'ı terletecek sözler

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekonomiden Sorumlu Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ı işaret ederek “Siz bakanlık dö..
Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı
Gündem

Gayrimeşru ilişkilerle gündemden düşmeyen Hadise'den ilginç 'namus' çıkışı

Şarkıcı Hadise, bugün hakkında ortaya atılan gayrimeşru ilişki iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hukuki işleml..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay