Dünya ülkelerinin belediği korona aşısı nihayet uygulanmaya başlanıyor. Korona aşısı üzerinde çalışmalar yapan Türkiye de, yerli aşının tamamlanacağı nisan ayına kadar 50 milyon doz korona aşısı siparişi verdi. Korona aşılarının ücretsiz olacağı açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasına göre ilk etapta 20 milyon doz sipariş verildi ve aşı uygulamaları ilk olarak 11 Aralık’ta sağlık çalışanları üzerinde başlanılacağını duyurdu.

Korona aşısı yaptırmayanın cezası var mı?

Milyarlarca insanın beklediği korona aşısı için ülkeler sipariş vermeye başlarken aşı karşıtları da aşı çalışmalarına karşı çıkıyor. Avustralya hava yolu şirketi Qantas uluslararası seferlerde koronavirüs aşısının zorunlu olacağını duyurdu. Şirketşn CEO'su Alan Jones, dış hat seferlerinin dışında iç hatlarda ise aşı zorunluluğunun olmasına gerek duymadıklarını ifade etti. Qantas hava yolu şirketinin bu kararının ardından uçakla seyahatlerde koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak sorusu gündeme getirildi. Şu an için ise bütün dünya tarafından aşının zorunlu hale getirilip getirilmediği merak ediliyor. Bu konu ile alakalı şu an için herhangi bir yasal durum söz konusu değil.

Korona aşısı kime vurulacak?

Bilim Kurulu'nun "öncelikli" dediği kişilere ücretsiz yapılacak aşıdan kademeli olarak sağlık personelleri, kronik hastalar, 65 yaş ve üzeri, güvenlik görevlileri, kuryeler ve havayolu çalışanları yararlanacak.İlk aşıların 11 Aralık'ta vurulacağı belirtilirken, ilk iki doz aşıyı ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olacak.

Korona aşısı yan etkileri var mı?

Koronavirüs aşısının yan etkileri neler? Şu ana kadar yalnızca Moderna ve Biontech-Pfizer ortaklığında yapılan aşının yan etkileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, Moderna'nın testlerine katılan gönüllülerin yüzde 2.7'sinde ilk dozda aşı yapılan bölgede ağrı ve acı olduğu ifade edildi.

İkinci dozda gönüllülerin yüzde 9.7'sinde yorgunluk, yüzde 8.9'unda kas ağrısı, yüzde 5.2'sinde eklem, yüzde 4.5'inde ise baş ağrısı görüldü. Gönüllülerden 43 yaşındaki bir kişinin 12 saat süren 'şiddetli' ateş yaşadığı ifade edildi. Pfizer'in testlerine katılan kişilerin yüzde 4'ünde ikinci dozdan sonra baş ağrısı hissettikleri saptandı. Söz konusu yan etkilerin zararsız olduğu belirtildi.