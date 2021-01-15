Çin’den 30 Aralık’ta Türkiye’ye getirilen aşılar 14 günlük testlerden geçti. Ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi. 14 Ocak Perşembe günü itibariyle aşı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Peki, şimdiye kadar kaç kişi koronavirüs aşısı oldu?

Korona aşısı yaptıran kaç kişi?

Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların yüzde 70’inin aşılanması gerektiği uzmanlarca belirtiliyor. Ülkemizce aralık ayı sonunda Çin’den 3 milyon doz aşı getirildi. Ocak ayı içerisinde Çin’den 25-30 milyon doz daha aşı gelmesi bekleniyor.

14 Ocak Cuma günü 285 bin sağlık çalışanına aşı yapıldı. Türkiye aşı altyapısı konusunda son derece deneyimli bir ülke. 15 Ocak saat 10.00 itibariyle ülkemizde 374.752 kişi aşılanmış durumda.

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