Korona aşısı orucu bozuyor mu? Aşı olmak orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu bozar mı?
Ramazanda koron aşısı olmak orucu bozuyor mu? Ramazan ayının girmeye hazırlandığımız şu günlerde vatandaşlar artan korona vakaları nedeniyle tedirginlik yaşasa da bir yandan da koronavirüs aşılaması da devam ediyor. Türkiye aşı yapılan ülkeler arasında üst sıralarda yer alırken, Ramazanda aşı yaptıracaklar da oruçlu iken aşı yaptırmak orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Diyanet’ten korona aşısı orucu bozar mı? Ramazanda aşı yaptırmak orucu bozuyor mu? sorularına cevap verdi. Peki Korona aşısı orucu bozuyor mu? Aşı olmak orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu bozar mı? işte detaylar.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, corona virüs önlemleri kapsamında bu sene de teravih namazlarını evde kılmanın uygun olduğuna karar verdiklerini duyurdu. Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik'' dedi.
Korona aşısı orucu bozuyor mu?
Aşı olmak orucu bozar mı? Erbaş, aşının orucu bozup bozmayacağına ilişkin şu şekilde açıklama yaptı: ''Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."