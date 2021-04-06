Ramazanda koron aşısı olmak orucu bozuyor mu? Ramazan ayının girmeye hazırlandığımız şu günlerde vatandaşlar artan korona vakaları nedeniyle tedirginlik yaşasa da bir yandan da koronavirüs aşılaması da devam ediyor. Türkiye aşı yapılan ülkeler arasında üst sıralarda yer alırken, Ramazanda aşı yaptıracaklar da oruçlu iken aşı yaptırmak orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Diyanet’ten korona aşısı orucu bozar mı? Ramazanda aşı yaptırmak orucu bozuyor mu? sorularına cevap verdi. Peki Korona aşısı orucu bozuyor mu? Aşı olmak orucu bozar mı? Aşı yaptırmak orucu bozar mı? işte detaylar.