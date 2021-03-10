Türkiye’de 14 Ocak 2021’de koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı. Ülkemizde toplam 10 milyonu aşkın aşı yapıldı. Aşı olanların pek çoğu ise artık maske takıp takmamaları konusunda araştırma yapıyor. Peki, korona aşısı olan maske takmalı mı? Korona aşası olana virüs ulaşır mı?

Korona aşısı olanlar virüse yakalanır mı?

Koronavirüs aşıları iki doz halinde uygulanıyor. Ülkemizde iki doz arasına 28 gün süre konuluyor. Bu ilk aşıdan sonra vücudun yüksek oranda antikor üretmesi için uygulanıyor. Aşı olanlar ise rehavete kapılıyor. Ancak aşı olup yoğun bakımda tedavi görenler mevcut. Bu noktada uzmanlar vatandaşları ikaz ediyor. İkinci doz aşılardan sonra da maske takılmaya devam edilmesi gerektiğini belirten hekimler aşı yapılır yapılmaz antikorun oluşmadığını bu sebeple kuralları uyulması gerektiğini ifade ediyor.

Ayrıca aşılar hastalığı değil hastalığı ağır geçirmeyi önlüyor. Bu sebeple maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor. Aşı olmuş yeterli antikor seviyesine ulaşmış kişilerin etrafındaki insanlar için kurallara uyması gerekiyor. Çünkü kişi virüsü alabilir, aşı olduğu için hasta olmayabilir. Ancak kurallara uymazsa hastalığı aşı olmamış insanlara bulaştırabilir.

Pek çok uzman toplumun büyük kısmı aşılanmadan maskelerin çıkarılmayacağını belirtiyor.