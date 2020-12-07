Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı açıklamada ‘İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.” dedi. Bakan Koca, ikinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişilerin aşılanacağını söyledi. Koca, korona aşısının zorunlu olmayacağını söyledi ve ekledi “50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım.”

Korona aşısı olan korona olur mu?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, “Aşı olduğunuzda kendinizi hastalıktan koruyorsunuz ancak hastalığı başkasına bulaştırıp, bulaştırmayacağınız henüz belli değil. Bilinmezlikler olsa da değerlendirmeler yapıldıkça, veriler çıktıkça en uygun, şeffaf ve bilimsel şekilde paylaşılması önemli. İnsanlar ancak bu şekilde güvenilirliğine ikna edilebilir."