Korona aşısı olan korona olur mu?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevifk Özlü koronavirüs aşısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bugüne kadar virüsten kaçıyorduk, hiçbir silahımız yoktu ama bugün aşı var" diyen Prof. Dr. Özlü, "Önümüzdeki süreçte her şeyin normal olacağı anlamına gelmiyor. Önemli bir aşama kaydedildi. Bugün Bilim Kurulu toplantısında da gündemimiz aşı.

Aşılamanın kimlere hangi sırayla yapılacağı ve risk gruplarının öncelikli olacağı kamuoyu ile paylaşılacak. Tereddütler ve soru işaretlerinin olması doğal. Yurttaşlarımız şundan emin olsun. Kullanıma girecek aşıyla ilgili "Aşı Bilim Kurulu" inceleyip onay veriyor. Türkiye'ye uygulanacak olan aşı 2 aydır kullanılıyor ve 700'den fazla kişide kullanıldı. Hiçbir yan ve olumsuz etki görülmedi. Görülseydi böyle bir anlaşma yapılmazdı. Bu aşı inaktif bir aşı, bu tür aşılar dünyada 100 yıldır kullanılıyor endişe etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Faz-3 çalışmaları kapsamında Türkiye'de de 15 Eylül'de başlanan Çin menşeli COVID-19 aşı uygulaması, yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor.

Aşı uygulaması, Türkiye'de 12 şehirde 25 merkezde sürüyor. COVID-19 aşısının 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor.

Yüksek riskli sağlık çalışanlarına yapılan aşı uygulamalarının güvenlilik verileri olumlu değerlendirildiği için aşının kapsamı vatandaşlara da açılarak şu anda talep eden gönüllüler üzerinde gerçekleştiriliyor.

Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlanıyor. Ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisi bulunmuyor. En sık görülen yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, ateş ve enjeksiyon yerinde ağrı olarak raporlanıyor.

Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne uygulandığını araştırma ekibi bilmiyor.

Korona aşısı yaptıran korona olur mu?

Bilim Kurulu Üye Pof. Dr. Özlü, 15 gün arayla iki doz halinde uygulanacak olan aşıların, yapıldıktan 1,5-2 ay sonra koruyucu antikor oluşturmaya başladığını ifade etti. Öte yandan Prof. Dr. Özlü, Rus aşısını olup virüse yakalanan 20 kişiyle ilgili ise aşı olup virüse yakalanmanın şaşırtıcı olmadığını aşını 1-2 ay içerisinde koruma sağladığını ve bunun şaşırtıcı olmaması aşıyla ilgili bir tereddüt yaratmaması gerektiğini söyledi..