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Sağlık Korona aşısı olan hastalığı bulaştırır mı?
Sağlık

Korona aşısı olan hastalığı bulaştırır mı?

Korona aşısı olan hastalanabilir mi? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama çalışmaları büyük önem taşıyor. Ülkemizde 14 Ocak’ta aşı uygulamaları başladı. 2 milyon 700 bini aşkın kişiye aşı yapıldı. Aşı sırasını bekleyenler ve aşı olanlar hasta olma ihtimallerinin olup olmadığını araştırıyor. Aşı olana korona bulaşır mı? Aşı olan başkasına korona bulaştırır mı? Aşı olan koronayı hafif mi geçirir?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:54:00 -
Korona aşısı olan hastalığı bulaştırır mı?

Türkiye’de koronavirüs aşılama çalışmaları 14 Ocak’ta başladı. Aşı olanlar ise hastalığı alma ve başkasına bulaştırmanın söz konusu olup olmadığını merak ediyor. Peki, aşı olan korona olur mu?

Korona aşısı olan hastalığı bulaştırır mı?

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, aşı olanların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade etti. Aşı olanların hastalığı alabileceğinin altını çizen Taşova, “Aşı ile beraber tamamen hastalanmayı engellemiyoruz. Virüsü alabiliriz. Aşı, bizim bu virüsü semptomsuz tekrar geçirmemize ya da hafif semptomlu geçirmemize neden olabilir. Bir kısmında bunlar hiç olmayabilir. Bunun yanı sıra aşılı bile olsanız virüsü diğer insanlara taşıyabileceğimiz gerçeğini de unutmamak lazım” dedi.

Aşı olanların kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Taşova, “Aşıya bağlı rehavetin olmaması gerek. Nasıl ki hasta olan kişi başkasına bulaştırabiliyor, aynı şekilde aşı olan kişi de bu virüsü tekrar alabilir. Ama kendi bağışıklık sistemi bunu tanıdığı için savaşır. Savaşırken ya hiç bulgu vermez, ya da çok hafif bulgularla devam eder. Ama kuluçka dönemi, semptomun ilk dönemi gibi dönemlerde bulaştırıcı olacaktır. Vücudunda hiç antikor olmayan birine bunu bulaştırdığı zaman sonuç kaçınılmaz olacaktır. Ayrıca bu virüs mutasyona uğruyor. Dolayısıyla ne ile karşılaştığımızı bilmiyoruz. Özellikle hastalıktan ya da aşıdan sonra tekrar enfekte olanların mutlaka mutasyon durumlarının incelenmesi gerektiğini yönünde Dünya Sağlık Örgütü'de uyarılarda bulunuyor” diye konuştu.

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