Türkiye, korona aşısı ile ilgili ilk anlaşmayı Çin ile yaptı. Yapılan sözleşme ile aralık-ocak-şubat ayında Çin Sinovac aşısı için ilk etapta 50 milyon doz Türkiye’ye gelmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısına ilişkin olarak, “Koca, "Nüfusun en az yüzde 60'ının aşılanması gerekiyor. Bu durumda 50 milyon kişiyi en erken dönemde aşılamamız lazım.” dedi. Bakan Koca Çin’in geliştirdiği koronavirüs aşısı olan inaktif aşı için de "Geleneksel yöntemlerle üretilen yani virüsün izole edildiği, inaktif hale getirildiği aşıların 6-8 ay, duruma göre bir yıl koruyucu olduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Korona aşısı eczanelere satılacak mı?

Korona aşısı eczanelerde satışa başladıı mı? Çin aşısı dışındaki aşılardan da sipariş verileceğinin altını çizen Bakan Koca, "Ruhsatını almış bir aşı, başvuru sonrası Türkiye'de de test ve onaydan geçerse, eczaneden satışına izin verebiliriz. İnaktif aşı dışında uluslararası süreçlerden geçmiş diğer aşılara da erişim sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Korona aşısı zorunlu mu?

Kimler korona aşısı olacak? Korona aşısı zorunlu mu? Bu soruları da Sağlık Bakanı Koca şu şekilde cevap verdi: “Bu konuyu Bilim Kurulu’nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu: Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız.”

Korona aşısı olan hastalanır mı?

Korona aşısı olanlara korona bulaşmasını beklemediklerini söyleyen bilim insanları konuya ilişkin net bulguları korona aşısına başlanıldıktan sonra bakılacağını söylemekte.