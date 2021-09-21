Korona aşısı olan grip aşısı olur mu? Biontech ve Sinovac aşısı olan grip aşısını ne zaman yapılmalı?

Grip koronayı engelliyor mu? Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, Grip aşısı insanı koronavirüse karşı korumaz, influenza virüslere karşı korur. koronavirüsün, bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha çok bulaşma riskinin olduğu için gribal enfeksiyonlardan korunmanın önemli olduğunu belirterek, "Grip aşınızı yaptırıp önleminizi aldığınız takdirde bu, ağır hastalık geçirme riskinizi azaltacaktır" dedi.

Biontech ve Sinovac aşısı olan grip aşısını ne zaman yaptırır?

Türkiye'de yapılan koronavirüs aşılarından bahseden Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin de, "Grip aşısı, Çin aşısıyla daha çok benzerlik göstermektedir. Vatandaşlarımızdan koronavirüs aşısı olanlar grip aşısı olup olmayacakları konusunda net bir bilgiye sahi değil. Eğer kişi Biontech aşısı olduysa, grip aşısı olmak için gün beklemesine gerek yok. Çin aşısı olan kişiyse grip aşısı olmak için en az 2 gün beklemelidir. Benzer grupta oldukları için bu hususa dikkat edilmesinde fayda var. Grip aşısı yıllardan beri uygulanmaktadır. Aşının belirli bir yan etkisi bu zamana kadar hiç görülmemiştir. En fazla kişide hafif gripmiş gibi vücutta yorgunluk yaratabilir. Gebelerin grip aşısı yaptırmasında herhangi bir sakınca yoktur. Özellikle ikinci ve üçüncü trimesterdeki gebelere grip aşısını öneriyoruz'' ifadelerini kullandı.

Grip aşısı kime yapılmaz?

Kimler grip aşısı olmaz? Grip aşısının 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara grip aşısı yapılmaz.