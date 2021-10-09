Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken havaların serinlemesiyle grip vakaları da arttı. Korona aşısı olanlar ise grip aşısı yaptırmalarının gerekli olup olmadığını merak ediyor.

Korona aşısı olan grip aşısı olmalı mı? Korona aşısı gribe karşı korur mu?

Son dönemde pek çok kişi grip aşısının gerekli olup olmadığını araştırıyor. SBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gerek, korona aşısı olan ve risk grubunda bulunanların grip aşısı olmasını tavsiye etti. Gerek, “Covid-19 aşısını yaptırmış kişilerin, gribe karşı koruyuculuk sağlayacağı gibi bir yanılgıya düşmemeleri gerekir. Covid-19 aşısı yaptırmış olmak, gribal enfeksiyonlardan bugünkü bildiklerimize göre koruyuculuk sağlamayacaktır. Dolayısıyla özellikle risk grubundaysanız mutlaka grip aşısı olmanızda fayda var” dedi.

Prof. Dr. Gerek, "Grip enfeksiyonunu tabii ki bu sene göreceğiz ama yine çok yoğun olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü, maske kullanımına geçen yıl olduğu gibi özen gösteriyoruz. Bu sene de çok yüksek olacağını tahmin etmiyorum ama tabii ki toplumda bir kısım aşılı kişiler, bir kısımda başka sebeplerle bir rahatlama ve gevşeme söz konusu. Geçen yıla göre bir miktar yükselme söz konusu olacaktır. Ama bu arada gribal enfeksiyona yönelik olarak mutlaka tedbir almayı da elden bırakmamak gerekir. Bu kişisel tedbirler, yine maske, mesafe veya hasta kişilerin izolasyonu. Ama bunun dışında eğer 65 yaşının üzerindeki kişilerin tamamı, 50 yaş üzerindeki özel hastalıkları olan, şekeri, tansiyonu olan veya kronik hastalığı olan belli başlı kişilerin de mutlaka aşı yaptırması faydalı olacak. Aşıyı da ekleyerek kişisel tedbirleri de alarak gribal enfeksiyonların daha az görülmesini sağlayabiliriz" diye konuştu.