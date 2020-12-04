Pfizer CEO'su Albert Burla, ürettikleri korona aşının koronavirüsten koruduğunu, ancak aşı olan kişinin başkalarına virüs bulaştırıp bulaştırmayacağı konusunda ise açık kapı bıraktı.

Aşı olsam bile başkalarına virüs bulaştırabilir miyim?

ABD sağlık yetkililerinden onay aldıktan sonra aşının piyasaya sürülmesinin daha hızlı olmasını beklediğini söyleyen Albert Burla, Korona aşısı olan başkasına korona bulaştırır mı? sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı: "Bu incelenmesi gereken bir şey. Şu an için bundan emin değiliz. Pfizer tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, BioNTech ile birlikte geliştirilen aşının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtilmişti. İngiltere de, aşının ülkede dağıtımını onaylayarak Pfizer aşısını onaylayan ilk ülke olmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Aralık'ta Türkiye'de olması beklenen Kovid-19 aşının nasıl yapılacağı ve neden Çin'in tercih edildiği konusundaki sorulara cevap verdi. Çin’in geliştirdiği inaktif aşıların uzun vadeli sonuçlarının daha iyi bilindiğinin altını çizen Koca, Pfizer-Biontech’in tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin ise virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşılarının kısa vadede iyi sonuç verdiğini ancak orta ve uzun vadede nasıl bir etkisinin olacağının bilinmediğine işaret etti.