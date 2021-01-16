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Siyaset Korona aşısı olan Akşener bakın neden fotoğraf paylaşmadı
Siyaset

Korona aşısı olan Akşener bakın neden fotoğraf paylaşmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, koronavirüs aşısı olduğu sırada "hacı olduğu için" fotoğraf çektirmediği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 09:34:00 -
Korona aşısı olan Akşener bakın neden fotoğraf paylaşmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüs aşısı olmasının ardından, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin liderlerini arayarak aşı olmaya davet etti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu davete uyarak dün aşı yaptırdı.

Akşener, aşı ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Fahrettin Koca tüm liderler gibi beni de dün akşam arayarak aşı olmaya davet etti. Parti liderlerinin aşı konusunda toplumumuza ön ayak olması gerektiği inancıyla ben de aşı oldum. Bu vesileyle iktidarı, aşı süreci için yaptığımız önerileri uygulamaya çağırıyorum." dedi.

Akşener, aşı olduğunu Twitter hesabından duyurdu, ancak hacı olması nedeniyle, omzu göründüğü için, aşı olurken fotoğrafını paylaşmadı. Daha önce, "İman tazelemek için Anıtkabir'e geldik" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Akşener'in, aşı üzerinden dindarlık imajı sergilemeye çalışması yine tepkilere neden oldu.

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Yorumlar

Nadir

Bunlar birde fıkıh konusunda ahkam keserler kendilerini ulamai kebir olarak lanse ederler ama şunu bilmezler kadın için omuzda baş bölgesi yani saçlarda göstermek haramdır ama bizim dönme iyi partililer bunu yuttugğu için onlara90 dan golü takıyor fıkıh ile oy avcılıgına soyunuyor yani kısaca riyakar münafık takiyyeci denir bunların yaptıgına
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Alī

Millet bunları tutmuyor maral
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