Korona aşısı olacak mı? Putin kararını verdi
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısını olmaya karar verdiğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs için geliştirilen Rus aşısı Sputnik V aşısını olmaya karar verdiğini belirtti.
Aşı olmaya karar verdi
Peskov açıklamasında "Yakın bir gelecekte başkanın kararı açıklayacağını bekleme hakkımız var. Kendisinin (açıklamayı) yapacağını söyledi. Aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini söyledi" dedi.