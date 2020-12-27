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Dünya Korona aşısı olacak mı? Putin kararını verdi
Dünya

Korona aşısı olacak mı? Putin kararını verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs aşısını olmaya karar verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 17:38:00 -
Korona aşısı olacak mı? Putin kararını verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in koronavirüs için geliştirilen Rus aşısı Sputnik V aşısını olmaya karar verdiğini belirtti.

Aşı olmaya karar verdi

Peskov açıklamasında "Yakın bir gelecekte başkanın kararı açıklayacağını bekleme hakkımız var. Kendisinin (açıklamayı) yapacağını söyledi. Aşı olacağını, böyle bir karar aldığını ve formalitelerin bitmesini beklediğini söyledi" dedi.

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