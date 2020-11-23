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Korona Virüs Korona aşısı nerede satılacak? | Korona aşısına ne zaman başlanılacak?
Korona Virüs

Korona aşısı nerede satılacak? | Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? Koronavirüsle savaş tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye ikinci dalga endişesi sebebiyle yeni tedbirler uygulamaya başladı. Vatandaşlar geliştirilen aşıların ne zaman yapılmaya başlanacağını merak ediyor. Çin ve Pfizer-BioNTech’in aşılarından hangisinin ülkemizde uygulanacağı merak ediliyor. Peki, koronavirüs aşısı kimlere yapılacak? | Korona aşısının fiyatı ne kadar olacak? | Koronavirüs aşısı bedava mı yapılacak? | Koronavirüs aşısı ne zaman kime yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 12:20:00 -
Korona aşısı nerede satılacak? | Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Dünyanın dört bir yanında koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları sürüyor. Çin’de geliştirilen aşının yanı sıra yüzde 95 güvenli olduğu açıklanan Pfizer-BioNTech’in aşısının faz 3 çalışmaları ülkemizde yapıldı. Ayrıca yerli aşıyla ilgili de olumlu gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşlar aşının ne zaman nasıl kime yapılacağını merak ediyor.

Korona aşısı nerede satılacak? | Korona aşısına ne zaman başlanılacak?

Aralık ayının sonunda Çin’in geliştirdiği aşının 5 milyon kişiye yapılacağı gelen haberler arasında. Söz konusu aşı öncelikli olarak hastalığa yakalanma riski bulunan sağlık çalışanlarına, güvenlik güçlerine, kalabalık alanlarda çalışanlara yapılacak. Alınan bilgilere göre Türkiye aşı için vatandaştan ücret almayacak. Çin’in aşısının ardından 2021’nin başlarında Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci geliştirdiği Pfizer-BioNTech aşının uygulanmaya başlayacağı konuşuluyor. Riskli grupların ardından yerli aşının da onaylanmasıyla vatandaşların aşılanması planlanıyor.

Aşıların ücretli mi ücretsiz mi olacağı konusunda ise Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıklamalarda bulundu. Kara, “Büyük oranda pandemi döneminde bu aşılar ücretsiz yapılacaktır. Türkiye'de ayı yüzde 99.9 ücretsiz olur" dedi.

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