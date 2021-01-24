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Sağlık Korona aşısı ne zaman gelecek? Çin'den aşılar ne zaman gelecek?
Sağlık

Korona aşısı ne zaman gelecek? Çin'den aşılar ne zaman gelecek?

Koronavirüs aşıları Türkiye'ye ne zaman gelecek? Koronavirüs salgınını sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemize aralık ayı sonunda 3 milyon doz aşı getirildi. Milyonlarca kişi yeni parti aşıların ne zaman geleceğini araştırmaya başlandı. Peki, koronavirüs aşısı Çin'den ne zaman gelecek?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 16:26:00 -
Korona aşısı ne zaman gelecek? Çin'den aşılar ne zaman gelecek?

Çin’den yeni aşı ne zaman gelecek? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama çalışmaları son derece önemli. Ülkemize ilk olarak 30 Aralık’ta Çin’den 3 milyon doz aşı getirildi. 14 günlük testlerin ardından CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak Perşembe gününden itibaren ülkemizde öncelikle sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı. Şu ana kadar ülkemizde 1.242.380 kişi aşılandı. Peki, Çin’den aşılar ne zaman gelecek?

Korona aşısı e zaman gelecek? Çin'den aşılar ne zaman gelecek?

Aşı sırasının kendisine gelmesini bekleye milyonlar ülkemize ikinci parti aşıların ne zaman geleceğini merak ediyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, “İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak” dedi.

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