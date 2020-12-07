Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıyla ilgili olarak aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. İnaktif dediğimiz teknik olarak iyi bildiğimiz yan etkisinin az olduğunu bildiğimiz aşıdan 50 milyon imzalandı. Aralık’ta 20 milyon temin edeceğiz. Ocak 20, şubat 20 artırmak istiyoruz. Aralık, ocak ayında daha yoğun aşılamayı hedefliyoruz. Pfizer aşısıyla ilgili de yoğun görüşmeler içindeyiz. Yerli aşı nisan sonrası devreye gireceği için nisana kadar temin edilebilecek tüm aşıyı almak istiyoruz. Ne kadar olursa almaya talip olduğumuzu söyledik" ifadesini kullandı. Peki korona aşısı kaç kez vurulacak?

Korona aşısı kaç defa vurulacak?

Korona aşısı kaç doz yapılacak? Korona aşısına ilişkin çalışmalarının 18-59 yaş arasında uygulandığını ifade eden Bilim Kurulu Üye Pof. Dr. Özlü, 15 gün arayla iki doz halinde uygulanacak olan aşıların, yapıldıktan 1,5-2 ay sonra koruyucu antikor oluşturmaya başladığını ifade etti. Prof. Dr. Hasöksüz, de “Aşı iki doz halinde iki hafta arayla yapılacak. Sadece bu aşı değil, faz çalışmasında olan diğer tip aşılar ve diğer firmalara ait olan aşıların hemen hepsinin ikişer doz olarak yapılacağı ilan edildi. Bazıları 14 gün, bazıları 21 bazıları ise 28 gün arayla yapılacak. Bunun sebebi, farklı aşı tiplerinde koruyucu antikorların ya da hücrelerin bağışıklık sistemini hazırlaması için yine değişik sürelere ihtiyaç duyması.” şeklinde konuştu.

Korona aşısı zorunlu mu olacak?

Aşı olmak zorunlu hale getirilecek mi? Bakan Koca, koronavirüs aşısının zorunlu olup olmadığına ilişkin olarak, “Bu konuyu Bilim Kurulu’nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu: Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız.” ifadesini kullandı.