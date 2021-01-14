Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından, analizleri tamamlanan CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verildi. Onay işleminin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşılarını oldu. Aşılar 81 ile gönderildi. 14 Ocak Perşembe günü ise aşılama çalışmaları başladı. Peki, koronavirüs aşısı ikinci düz kaç gün sonra yapılacak?

Korona aşısı kaç gün arayla vurulacak?

Ülkemizde ilk olarak CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Alman aşıyla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Bilim Kurulu’nun aldığı kararla ülkemizde aşılar 28 gün arayla yapılacak. Pek çok ülkede aşılar 14 gün arayla yapılıyor. Uzmanlar 28 gün arayla aşının uygulanmasının daha doğru olduğunu, yapılan bilimsel çalışmalarda 28 günde vücudun daha yüksek oranda antikor ürettiğini belirtiyor.

Ayrıca uzmanlar aşı olanların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Çünkü aşıların kaç ay koruyucu olacağı ya da aşı olan bir kişide hastalık olmasa da virüsü başka bir kişiye bulaştırma ihtimalinin olabileceğini belirtiyor. Bu noktada yanlış anlaşılmasın aşı kişiye virüsü vermiyor. Aşı olan kişi hasta bir kişiden virüs alır, kendi hastalanmaz ama başka birini hasta edebilir. Bu sebeple bilim insanları, kurallara harfiyen uyulması gerektiğinin altını ısrarla çiziyor.