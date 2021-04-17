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Sağlık Korona aşısı kaç ay kaç yıl koruyor? Korona aşısı ne kadar korur?
Sağlık

Korona aşısı kaç ay kaç yıl koruyor? Korona aşısı ne kadar korur?

2 doz aşı olan tekrara aşı olacak mı? Koronavirüs salgınında normalleşmenin yaşanması için toplumun büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Aşı sırası gelenler aşıların güvenliğini kaç doz aşı olacaklarını araştırıyor. Peki, korona aşıları güvenilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 22:37:00 -
Korona aşısı kaç ay kaç yıl koruyor? Korona aşısı ne kadar korur?

Koronavirüs salgınında tünelin sonundaki ışını görülmesini hiç kuşkusuz aşılar sağladı. Ülkemiz en çok aşı yapılan ilk 6 ülke arasında yer alıyor. Vatandaşlara aşı iki doz halinde 28 gün aralıkla uygulanıyor. Peki, aşılar ne kadar güvenli?

Korona aşısı kaç ay kaç yıl koruyor? Korona aşısı ne kadar korur?

Klinik çalışmalarda, inaktif COVID-19 aşılarının hastalığa karşı koruyucu etkisinin yüksek olduğu gösterilmiştir. COVID-19 aşılarının koruyuculuk süresi henüz bilinmemektedir, bunun için ek araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Korona aşıları güvenli mi?

Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices), İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve İyi Üretim Uygulamaları’dır (GMP-Good Manufacturing Practices).

Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

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