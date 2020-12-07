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Sağlık Korona aşısı içinde ne var?
Sağlık

Korona aşısı içinde ne var?

Korona aşısı içinde neler var? Korona aşısı neyden yapıldı? Korona aşısı kullanım kılavuzu korona aşısının 11 Aralık’tan sonra sağlık çalışanları başta olmak üzere uygulanmaya başlanacak olmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 13:55:00 - 2020-12-07 13:56:02
Korona aşısı içinde ne var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin ile sözleşmesi imzalanan 50 milyon doz Covid-19 aşısının Aralık, Ocak ve Şubat aylarında Türkiye'ye geleceğini, 11 Aralık'tan sonra da sağlık çalışanları öncelikli olmak üzere yaygın uygulanmasının başlayacağını söyledi. Bakan Fahrettin Koca, "Yurt dışından inaktif aşıyı özellikle tercih ettik. Bizim Nisan'dan sonra kendi aşımız çıkacak. Yani, ithal aşıya ihtiyacımız da kalmayacak" dedi. 

Aşıların içinde neler var?

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül,, “Cıva dediğimiz madde aşıların içinde zaten yok. Alüminyum var ama bu çok başka şeylerde de var. Mesela ıspanakta da bol miktarda var. Antiasit denilen mide koruyucu tabletlerde de bulunuyor bu. Onlar sorgulanmıyor ama aşıdaki sorgulanıyor. Halbuki bunların ciddi bir etkisi de görülmüş değil.” açıklamasında bulundu. Korona aşılarının piyasaya çıkmasıyla birlikte prospektüste (kullanma kılavuzu) detaylı bilgileri yer alacak. Sağlık Bakanlığı aşı içerikleri için tıklayın

Korona aşıları nasıl üretiliyor?

Eski bir yöntem olan inaktif virüs tekniğine göre hazırlanan bu aşıda, enfekte etme özelliğini yitirmiş olan virüs vücuda verilerek, vücudun hastalığa bağışıklık kazanması hedefleniyor. Moderna ve BioNTech aşıları ise yeni bir yöntem olan mRNA tekniğiyle üretiliyor. Bu aşılar kolaylıkla yüksek sayılarda üretilebilirken CoronaVac'ın üretimi için tavuk yumurtası gerekiyor.

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