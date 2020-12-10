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Sağlık Korona aşısı hangi etkileri gösterir? Korona aşısının yan etkileri hangileri?
Sağlık

Korona aşısı hangi etkileri gösterir? Korona aşısının yan etkileri hangileri?

Koronavirüs aşısı yan etkisi nedir? Pfizer ve BioNTech’ın geliştirdiği mRNA aşısı ilk kez İngiltere’de uygulandı. ABD'de onay bekleyen iki mRNA aşısı, 3'üncü aşama klinik denemelerde 73 binden fazla kişide test edildi. Peki koronavirüs aşısının yan etkileri neler? Korona aşısı hangi yan etkiye sahip?

Yeniakit Publisher
2020-12-10 09:21:00 -
Korona aşısı hangi etkileri gösterir? Korona aşısının yan etkileri hangileri?

Çin’de ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele etmek için bir yandan sıkı tedbirler alınırken diğer yandan hem ilaç hem de aşı çalışmalarına hız verildi. Korona kabusundan bir an önce kurtulmak için ülkeler korona aşısını bulmak için gece gündüz demeden çalıştı.Normal şartlarda bir aşının üretilip piyasaya sürülmesi yılları alırken koronavirüse karşı geliştirilen aşıların oldukça hızlı bir şekilde piyasaya sürülmeye hazır hale gelmesi akıllara 'Aşıların yan etkileri var mı?' sorusunu akıllara getirdi. Koronavirüse karşı Pfizer ve BioNTech’ın geliştirdiği mRNA aşılarının yan etkilerinin neler olduğu merak ediliyordu. mRNA aşısını yan etkileri açıklandı. Peki korona aşısı hangi etkileri göstermektedir?

Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir?

ABD'de onay bekleyen iki mRNA aşısı, 3'üncü aşama klinik denemelerde 73 binden fazla kişide test edildi. Faz-1 ve faz-2 çalışmalarında hayvanlar ve faz-3 çalışmalarında insanlar üzerinde yapılan denemelerde mRNA aşıları olumsuz bir profil ortaya koymadı. Genel olarak hafif yan etkiler ortaya çıktı: Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrısı ve kas ağrıları. Bununla birlikte, Covid-19 aşıları çok yeni olduğundan, uzun vadeli yan etkiler henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil.

mRNA aşısının yan etkileri hangileri?

mRNA aşılarının faz-3 çalışmalarında hastalar arasında en sık görülen yan etkiler:

Yorgunluk (yüzde 9.7)

Kas ağrıları (yüzde 8.9)

Eklem ağrısı (yüzde 5.2)

Baş ağrısı (yüzde 4.5)

Ağrı (yüzde 4.1)

Enjeksiyon bölgesinde ağrı (yüzde 2.7)

Enjeksiyon yerinde kızarıklık (yüzde 2.

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