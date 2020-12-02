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Korona Virüs Korona aşısı hamilelere zararlı mı?
Korona Virüs

Korona aşısı hamilelere zararlı mı?

Hamileler korona aşısı kullanabilir mi? Hem BioNTech-Pfizer hem de Çin korona aşısı yapılmaya başlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşısının 11 Aralık’tan sonra uygulanmaya başlayacağını açıkladı. BioNTech sahibi Uğur Şahin’in eşi Özlem Türeci, Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladıklarını söyledi. Peki korona aşısı hamilelere zararlı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-02 17:17:00 - 2020-12-02 17:17:45
Korona aşısı hamilelere zararlı mı?

Dünya genelinde koronavirüs yayılmaya devam ederken, korona aşılarına ilişkin de bir biri ardına açıklamalar yapılıyor. Türkiye hem BioNTech-Pfizer hem de Çin aşısından alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona aşılarına ilişkin olarak, "Aşı genelde yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Bununla ilgili inaktif dediğimiz daha önceden teknik açıdan iyi bildiğimiz ektisinin az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında en az 10 milyon muhtemelen 20 milyon planlamış olacağız, Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon temin etmiş olacağız. Özellikle bu dönemde Aralık ve Ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılamayı planlıyoruz." dedi. Peki korona aşısı hamilelere zararlı mı?

Hamileler korona aşısı kullanabilir mi?

Dünyaya umut olan koronavirüs aşısını bulan BioNTech'i eşi profesör Uğur Şahin ile birlikte yöneten Özlem Türeci, “Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladık. Birleşik Krallık’ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz” dedi.Dr. Özlem Türeci, korona aşısını hamileler zararlı olup olmadığına ilişkin olarak, korona aşının henüz hamile kadınlarda denenmediğini vurguladı. Türeci aşının etkisinin farklı etnik kökenlerden gelenler arasında bir fark yaratmadığını söyledi.

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