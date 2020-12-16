Korona aşısı çocuk olmaya engel mi? Korona aşısının prospektüs bilgileri açıklandı

Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısını ilk uygulayan ülke İngiltere oldu. İngiltere, korona aşının uyarıcı bilgiler ve yan etkileri ile ilgili bilgilendirmesini ilgili hastanelerle sağlık birimlerine iletti. Pfizer ve BioNTech korona aşısının prospektüstünde önemli uyarıları yer verildi.

Kimler korona aşısı olmamalı?

Korona aşısı kimlere yapılmaz? Şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler, önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler korona aşısını vurdurmamalı.

Kimler aşı olmamalı?

Bununla ilgili bir rapor hazırlayan Weber, “mRNA aşısı 16 yaş ve üstündekiler için uygundur. Üç hafta içinde iki doz halinde verilir. Üretici Pfizer/BioNTech'e göre ikinci dozdan ancak yedi gün sonra koruma sağlayabilir. Aşağıdaki insan grupları aşı olmamalılar; Şiddetli alerjisi olanlar, hamileler, emzirenler, önümüzdeki iki ay içinde çocuk sahibi olmak isteyenler” diyerek prospektüste yazılanları özetledi.

Korona aşısının yan etkileri neler?

Aşının en yaygın yan etkilerinin baş ağrısı, yorgunluk, titreme, ateş, mide bulantısı, kas ve eklem ağrısı olduğu belirtildi. İngiltere ve ABD'nin onayladığı, Almanya'nın ise, bir hafta içinde onaylayacağı aşı, mRNA'larla hücrelere genetik bilgi verilmesi üzerine kurulu. Vücut bunu koruyucu bir protein üretmek için kullanıyor ve antikor oluşturuyor.

Şu ana kadar bu alanda onay almış tek aşı olan BioNTech'in aşısıyla ilgili Weber, “Bu prospektüste yazılanlar pek de şaşırtıcı değil. Endişe etmeye de gerek görünmüyor. 20 yıl süren araştırmalardan sonra bir mRNA aşısının onaylanması harika bir şey. Uyarılar, yeterince test yapılmadığı içindir” ifadesini kullandı.