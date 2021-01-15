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Sağlık Korona aşısı canlı takip
Sağlık

Korona aşısı canlı takip

Koronavirüs aşısı kaç kişiye yapıldı? | Türkiye’de 14 Ocak 2021 koronavirüs salgını açısından son derece önemli bir gün oldu. Ülkemizde sağlık çalışanları 14 Ocak itibariyle aşılanmaya başladı. İlk gün 285 bin kişi aşı oldu. Peki, şimdiye kadar kaç kişiye aşı yapıldı? | Koronavirüs aşı sayısı anlık takip

Yeniakit Publisher
2021-01-15 10:22:00 -
Korona aşısı canlı takip

Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını hızla tüm dünyaya yayıldı. Şimdiye kadar tüm dünyada 2 milyonu aşkın kişi koronavirüs salgını sebebiyle yaşamını yitirdi. Özellikle Avrupa’da vakalar yeniden tırmanışa geçti ve 3. dalga paniği yaşanmaya başladı. Ülkemizde ise alınan tedbirlerle rakamlar düşüşe geçti. 14 Ocak’ta ülkemizde aşılama çalışmaları başladı. Peki, kaç kişiye korona aşısı yapıldı?

Korona aşısı canlı takip

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından milyonlarca kişi evlerine kapandı ve salgında umut ışını beklemeye başladı. Geride bıraktığımız süreçte maske, mesafe ve hijyen kurallarıyla yaşamayı öğrenen milyonların gözü kulağı aşı haberindeydi.

30 Aralık’ta Türkiye’ye Çin’den 3 milyon doz aşı geldi. Aşılar 14 günlük testlerden geçirildi. Acil kullanım onayı alan aşı 14 Ocak Perşembe gününden itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. İlk gün 285 bin sağlık çalışanı aşılandı.

Sağlık Bakanlığı web sitesi üzerinden anlık olarak aşı yapılan vatandaşların sayısı paylaşılıyor. 15 Ocak Cuma günü saat 10.17 itibariyle Türkiye’de 385.150 kişi aşılandı.

ANLIK KORONAVİRÜS AŞISI YAPILANLARIN SAYISINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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