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Gündem Korona aşısı 40 kişiye yapıldı! İlk açıklama
Gündem

Korona aşısı 40 kişiye yapıldı! İlk açıklama

Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu ve Bill Gates'in fonladığı Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği korona aşısının Sakarya'da 40 kişiye uygulandığı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 23:05:00 -
Korona aşısı 40 kişiye yapıldı! İlk açıklama

Yüzde 90 etkili olduğu söylenen ve Türk profesörler Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftinin kurucusu olduğu Alman BioNTech firmasının ABD merkezli Pfizer ortaklığında geliştirdiği korona aşısının Sakarya'da 40 kişiye uygulandığı açıklandı. Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Türkiye'de pek çok klinik araştırması yürütülen aşı çalışmalarının yanı sıra Sakarya'da Pfizer – BioNTech'e ait aşının 40 gönüllü üzerinde uygulandığını ifade etti.

“SONUÇLAR TATMİN EDİCİ”

Yurt dışında aşıların insanlar üzerinde denenme aşamasına gelindiğini söyleyen Karabay, “Pfizer – BioNTech firmasına ait aşıda oldukça tatmin edici sonuçlara ulaşıldı. Bunun yanında aşı ülkemizde de birçok klinik araştırma durumuna kadar geldi. Yakın bir gelecekte insanlara uygulanacaktır” dedi.

“40 gönüllüye uygulandı”

Sakarya Üniversitesi’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Pfizer – BioNTech'e ait aşının Sakarya'da birçoğu profesör olan sağlık çalışanlarına ve bazı vatandaşlara uygulandığını ifade eden Karabay şöyle konuştu:

* 40 gönüllü üzerinde Pfizer – BioNTech aşısı uygulandı.

* Aşı uygulanan gönüllüler SEAH enfeksiyon servisi bünyesinde bulunan erişkin aşı polikliniği tarafından takip edilmektedir.

* Aşı uygulanan hastalarımız aşı polikliniğimiz tarafından uzun bir süre takip edilecektir.

* Bir enfeksiyon hastalığından kurtulmanın en etkili yollarından bir tanesi aşılamadır.

* Bir hastalık etkenine karşı etkin bir aşı varsa bu hastalıkla mücadele etmek oldukça kolaydır.

* Covid-19 salgınına neden olan koronavirüsler için temin edilecek olan bir aşı çok faydalı olacaktır.

* M-RNA (mesajcı RNA) hücre içinde ribozom tarafından okunan ve protein sentezlemek için kullanılan tek sarmallı bir RNA dizisidir.

* Hedef hücre bu RNA'yı kullanarak ilgili proteini üretir. Bağışıklık sistemi bu yabancı proteine karşı savunma süreçlerini tetikler.

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