ABD'de onay bekleyen iki mRNA aşısı, 3'üncü aşama klinik denemelerde 73 binden fazla kişide test edildi. Faz-1 ve faz-2 çalışmalarında hayvanlar ve faz-3 çalışmalarında insanlar üzerinde yapılan denemelerde mRNA aşıları olumsuz bir profil ortaya koymadı. Genel olarak hafif yan etkiler ortaya çıktı: Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, yorgunluk, baş ağrısı, eklem ağrısı ve kas ağrıları. Bununla birlikte, Covid-19 aşıları çok yeni olduğundan, uzun vadeli yan etkiler henüz tam olarak açıklanmadı.

Korona aşılarının hangi yan etkileri var?

mRNA aşılarının faz-3 çalışmalarında hastalar arasında en sık görülen yan etkiler:

Yorgunluk (yüzde 9.7)

Kas ağrıları (yüzde 8.9)

Eklem ağrısı (yüzde 5.2)

Baş ağrısı (yüzde 4.5)

Ağrı (yüzde 4.1)

Enjeksiyon bölgesinde ağrı (yüzde 2.7)

Enjeksiyon yerinde kızarıklık (yüzde 2.

Çin aşısının yan etkileri var mı?

Türkiye’nin ilk etapta 50 milyon doz aşı aldığı Çin aşısının uygulanmasına önümüzdeki günlerde geçilecek. Peki Çin aşısının yan etkileri var mı? İkinci dozu vurulan Çin aşısı ile ilgili bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı ve Sorumlu Araştırmacı Dr. Ayşin Kılınç Toker, “Her gün 10 - 15 yeni gönüllüyü aşı programına alıyoruz. Birkaç hastada grip benzeri semptom dışında hiçbir yan etkiye rastlamadık” dedi.