Son iki haftada hem Pfizer ve BioNtech hem de Moderna, son derece başarılı Covid-19 test denemeleri duyurdu.

Diğer aşılar da geliştiriliyor ve Belçika şirketi Jannsen'in yaptığı üçüncü bir büyük deneme, İngiltere'de devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca, Çin menşeli inaktif aşı adayından 50 milyon doz satın almak üzere sözleşme imzalandığını, Almanya menşeli mesajcı Ribo Nükleik Asit temelli aşı adayından ise 25 milyon satın alınması için görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada da belirttiği üzere, koronavirüs aşısından hiçbir ücret alınmaması planlanıyor. Peki, 11 Aralık’ta uygulanmaya başlanacak olan koronavrüs aşıları kaç kez aralıkla uygulanacak?

Korona aşıları kaç kez arayla vurulacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili 50 milyon dozluk anlaşma imzaladıklarını belirterek, “Her şey normal seyrederse aşıya 11 Aralık'ta, sağlık çalışanlarına yaparak başlamak istiyoruz. Yerli aşıya ise nisan ayında geçmeyi planlıyoruz” dedi. Bakan Koca, ilk aşıların sağlık çalışanlarına yapılacağını söyleyerek aşılamanın kimlere hangi sırayla yapılacağı ve risk gruplarının öncelikli olacağı kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Korona aşısına ilişkin çalışmalarının 18-59 yaş arasında uygulandığını ifade eden Bilim Kurulu Üye Pof. Dr. Özlü, 15 gün arayla iki doz halinde uygulanacak olan aşıların, yapıldıktan 1,5-2 ay sonra koruyucu antikor oluşturmaya başladığını ifade etti.