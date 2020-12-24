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Gündem Korona aşıları geldi mi? Fahrettin Koca son dakika açıkladı
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Korona aşıları geldi mi? Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Koronavirüs Çin aşısında son gelişmeler Türkiye’de ilgiyle takip ediliyor. Tüm dünyanın beklediği aşılardan Çin’in geliştirdiği CoronaVac’ın ne zaman Türkiye'ye geleceği merak ediliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika konuya açıklık getirdi. Peki, Korona aşıları geldi mi?

Yeniakit Publisher
2020-12-24 19:48:00 - 2020-12-24 19:51:58
Korona aşıları geldi mi? Fahrettin Koca son dakika açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Çin'den Türkiye'ye gelip uygulanması planlanan Coronavac aşısı ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. Peki, koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi mi? Aşı yapıldıktan kaç gün sonra etki gösteriyor?

Korona aşıları geldi mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Çin aşısı Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece yola çıkıyor. Aşılar Pazartesi günü Türkiye'de olacak. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha da artacak. Aşı 21.günden itibaren etkili oluyor. Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz aşının elimizde olmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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