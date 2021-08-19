Koronavirüs salgınında 16 Ağustos’ta önemli bir gelişme yaşandı. Tüm 15 yaş üstü ile kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne aşı tanımlandı. Aileler söz konusu çocukları olunca aşı randevusu almadan önce araştırma yapmayı uygun buluyor. Peki, çocuklar korona aşısı olmalı mı?

Korona aşıları çocuklar için güvenli mi? Çocuklarda aşı yan etki yapar mı?

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslınur Özkaya Parlakay, aşıların çocuklar için güvenli olduğunu belirtti. Parlakay, "Bilimsel araştırmalar, Kovid-19 aşılarının çocuklar için etkin ve güvenilir olduğunu gösterdi. Risk yok denebilecek kadar az. Dolayısıyla ailelerin aşıyı yaptırmaktan kesinlikle çekinmemesi gerekiyor" dedi.

Parlakay, "Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanemizde, koronavirüs olan 18 yaş altı 10 bin civarında çocuk takip ettik. Özellikle yoğun bakımda yatan, hastalığın daha ağır seyrettiği çocuk hastalarımız adölesan ve obezitesi olanlar. Bu çocuklarımız, Kovid-19 enfeksiyonunu biraz daha ağır atlatıyorlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Parlakay, yüz yüze eğitimin devamlılığının sağlanabilmesi için çocukların aşılanmasının yanında ailelerin, öğretmenlerin ve çocuklarla temas kuranların da aşı olmayı ihmal etmemesi gerektiğinin altını çizdi.