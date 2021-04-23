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Sağlık Korona aşı randevusu alamıyorum neden?
Sağlık

Korona aşı randevusu alamıyorum neden?

MHRS aşı randevusu alamıyorum | Koronavirüs salgınında aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Son olarak 55 yaş üstü için aşı randevu sistemi aktif hale geldi. Son dönemde ikinci doz aşı randevusu almak isteyenlerin bazılarının sistemle ilgili sorun yaşadığı belirtiliyor. Peki, neden aşı randevusu oluşturulamıyor. 2. doz aşı randevusu kaç gün sonra alınıyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 09:49:00 -
Korona aşı randevusu alamıyorum neden?

Türkiye aşılama hızında dünyada ilk altı ülke arasında yer alıyor. Son olarak 55 yaş üstü için randevu sistemi aktif hale geldi. İlk doz aşı randevusu almak isteyenler sorun yaşamazken 2.doz aşı randevusu almak isteyenlerin zaman zaman hata ile karşılaştığı gelen haberler arasında. Peki, 2.doz aşı randevusu kaç gün sonra alınacak?

Korona aşı randevusu alamıyorum neden?

Pek çok vatandaş ilk doz aşı randevusunun hemen ardından 2.doz aşı randevusu almak için MHRS web sitesine giriş yapıyor. Aşı randevusu almak isteyenler hata koduyla karşılaşıyor. Bu sebeple vatandaşlar telefona sarılıyor ve ALO 182’yi arıyor. Vatandaşlar ilk dozun hemen ardından niye 2.randevularını alamadıklarını merak ediyor. İki doz aşı 28 gün aralıklarla uygulanıyor. İlk doz aşının ardından hemen randevu alınamadığında sisteme 2.doz tarihine bir hafta kala girip randevunuzu oluşturabilirsiniz. Son bir hafta kala sistemde aşı randevunuz aktif hale gelecektir. İkinci doz aşının yapılmaması gibi bir durum söz konusu değil. Yalnızca aşı randevusu alıp gitmeme durumunu önlemek için ikinci doz aşı randevuları son hafta aktif hale geliyor.

 MHRS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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