Körler sağırlar birbirlerini ağırlar

Türkiye'nin lehine bugüne kadar elde edilen bütün kazanımları tek tek yok etmeyi vadeden ve ülke siyasetine sadece takoz olmayı kendine misyon edinmiş zillet ittifakında üyeler birbirlerine ne idüğü belirsiz ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor.

Bunun son örneği de bugün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında gerçekleşti.

CHP'den yapılan açıklamada, Davutoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret ederek bir süre görüştüğü belirtildi.