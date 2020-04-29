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Aktüel

Korkuteli ilçesinde Covid 19 hastası 5 kişinin testi negatife döndü

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yeni tip Korona virüs (Kovid 19) teşhisi konulan 11 hastadan 5’inin testlerinin negatife döndüğü bildirildi.

2020-04-29 11:14:14 -
Korkuteli ilçesinde Covid 19 hastası 5 kişinin testi negatife döndü

ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Korkuteli ilçesinde yeni tip Korona virüs (Kovid 19) teşhisi konulan 11 hastadan 5’inin testlerinin negatife döndüğü bildirildi.


Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, ilçedeki Covid-19 vakalarıyla ilgili son durum hakkında bilgileri verdi. İlçede toplam vaka sayısının 11 olduğunu ifade eden Cimşit, 5 hastanın testlerinin negatife döndüğünü, 3’ünün taburcu edildiğini, 2’sinin taburcu ise edileceğini kaydetti. Cimşit, “An itibariyle pozitif olan 6 kişiden 2’si tedaviyi tamamladı ama karantina altındaki evinde takipleri sürdürülüyor. 3’ünün Korkuteli Devlet Hastanesinde takipleri sürüyor, genel durumları çok iyi” dedi.


Vakalardan 1 tanesinin Kepez Devlet Hastanesi yoğun bakımında gözlem altında tutulduğunu, dün de yoğum bakımdan çıkarıldığını dile getiren Cimşit, “Genel durumu da iyi, tomografisi ve PCR incelemeleri ile takip ediliyor. Ayrıca ilçemizde şu anda, Sağlık Bakanlığı’nca ilçe sağlık müdürlüğümüze bildirilen 85 adet temaslı ile il dışından girişleri nedeni ile izolasyon sürecine giren 381 kişinin filyasyonları yapılıyor” dedi.

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