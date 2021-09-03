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Yerel Korkutan yangın! İki ilçenin elektriği kesildi
Yerel

Korkutan yangın! İki ilçenin elektriği kesildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Acıpayam ve Çameli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:19:00 -
Korkutan yangın! İki ilçenin elektriği kesildi

Sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 6 derece seyredecek. Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sinop'un batısı, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Acıpayam Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan trafo merkezinde dün saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyürken yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle Acıpayam ve komşu ilçe Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. İlçelere yeniden elektrik verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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