Korkutan uyarı: 'Çin, Tayvan'a saldırırsa dünya...'

Tayvan'ın baş ticaret müzakerecisi John Deng, DTÖ toplantıları için bulunduğu Cenevre'de yaptığı konuşmada, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda küresel ticaretin Ukrayna savaşında olduğundan daha büyük darbe alacağını savundu.

Ukrayna savaşının emtia fiyatlarını yükselttiğini ve gıda sıkıntısı endişelerine yol açtığını hatırlatan John Deng, Tayvan'a bir saldırının ise çip üretimi gibi alanlara yapacağı etki ile küresel ticarette çok daha kötü bozulmalara yol açma potansiyeli olduğunu vurguladı.

John Deng, "Tayvan'a bil saldırının uluslararası tedarik zincirlerinde yol açacağı aksama, uluslararası ekonomik düzende neden olacağı bozulma Ukrayna savaşından çok daha ciddi olur" diye konuştu.