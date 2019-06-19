Korkutan olay! Kutup ayısı kente indi

Rusya’nın Krasnoyarsk bölgesindeki sanayi kenti Norilsk’te, doğal ortamından kilometrelerce uzaklıkta aç bir kutup ayısı görüldü. Norilsk kentine 40 yıl sonra ilk kez bir kutup ayısının geldiği belirtildi.

Doğal ortamından kilometrelerce uzaklaşan yorgun ve zayıf dişi bir kutup ayısı Rusya’nın sanayi kenti Norilsk’e geldi. Ayının yiyecek arayışı ile etrafta dolaştığı anlar bölge halkının şaşkın bakışları ile karşılandı. Kent sakinleri kutup ayısının fotoğrafını çekmeye çalışırken, polis onları fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

AFP’ye konuşan çevre hizmetleri yetkilisi Aleksandr Korobkin “Kutup ayısı bir fabrikanın etrafında dolaşıyor. Polis ve acil durum hizmetleri görevlilerinin gözleminde. Hem ayının hem de bölge sakinlerinin güvenliği sağlanıyor” dedi.

Korobkin, ayının ilk olarak kent merkezinin kuzeyindeki endüstriyel bölgede pazar günü görüldüğünü söyledi.

Karar verilecek

Bugün bölgeye gelecek uzmanlar ayıyı inceleyerek, hakkında ne yapılacağına karar verecek.

40 yıl sonra bir ilk

Reuters da yerel çevre görevlilerinin kentte 40 yılı aşkın süredir ilk kez bir kutup ayısının görüldüğünü söylediğini aktardı.

Kutup ayısını yakından görüntüleyen vahşi yaşam uzmanı Oleg Kraşevskiy, ayıyı şehre neyin getirdiğinin belli olmadığını, yolunu kaybetmiş olabileceğini söyledi. Kraşevskiy, kutup ayısının gözlerinin iyi görmediğini ifade etti.

Kraşevskiy, ayının doğrudan doğal ortamına götürülmesi için çok zayıf göründüğünü de ekledi.

İklim değişikliği kutup ayılarının yaşam alanlarına zarar veriyor ve onların yemek arayışı için insanların bulunduğu bölgelere sürüklenmesine neden oluyor.

Rusya’nın kuzeyinde bir bölgede bu yıl daha önce çok sayıda aç kutup ayısı görülmüş ve güvenlik amacıyla acil durum ilan edilmişti.