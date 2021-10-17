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Gündem Korkutan korona keşfi: Bir hastada iki mutasyon!
Gündem

Korkutan korona keşfi: Bir hastada iki mutasyon!

Meksika'da bir hastada COVID-19'un hem Delta hem de Mu varyantı tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 13:16:00 -
Korkutan korona keşfi: Bir hastada iki mutasyon!

Söz konusu çift mutasyon vakası, ülkenin Hidalgo eyaletinde kayda geçti.

Meksika Epidemiyolojik Referans ve Tanı Enstitüsü tarafından yapılan farklı analizler sonucunda ortaya çıkan vaka, Hidalgo Valisi Omar Fayad tarafından da doğrulandı.

Bir hastada iki varyant

Vali Fayad sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, söz konusu vakayı “Meksika'da şu ana dek eşi benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

Vali ayrıca, Hidalgo Eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Meksika Ofisi’nin COVID-19 sorumlusu Jean-Marc Gabastou’nun koordineli olarak derin epidemiyolojik araştırmalar üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı.

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