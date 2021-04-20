  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Korkutan iddia: Ege'deki depremin ardından yanardağ harekete geçti
Gündem

Korkutan iddia: Ege'deki depremin ardından yanardağ harekete geçti

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında peş peşe yaşanan depremlerin ardından tarihi eskilere dayanan bir yanardağın harekete geçtiği söylentileri yayılmaya başlandığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 16:12:00 - 2021-04-20 16:16:25
Korkutan iddia: Ege'deki depremin ardından yanardağ harekete geçti

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında geçen hafta salı günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bugün saat 08.09'da 4.4 büyüklüğündeki depremin olduğu bölgede vatandaşlarda tedirginlik sürüyor.

Datça'nın Eski Datça Mahallesi'nde oturan Ayşe Bozdağ (65) depremler nedeniyle endişe duyduklarını ifade ederek, "Depremlerin bazılarını hissediyorum. Bu durum bize korku veriyor. Ama buna rağmen Datça, yaşamaya değer" dedi.

"Yanardağın harekete geçtiği söylentisi var"

Nadir Kutsal (71) ise, "Datça'da son bir haftadır irili ufaklı birçok deprem meydana geldi. Depremler bizi tedirgin etse de Datça'nın güzel havası, sessiz ve sakin ortamı bizi rahatlatıyor. Ancak son günlerde bazı söylentiler ortaya çıktı. Söylentilere göre, Knidos Antik Kenti açıklarında çok eski tarihlere dayanan bir yanardağın harekete geçtiği konuşuluyor. Tabii bu yaygın bir söylenti olabilir. Bu söylentiler halk arasında yayılıyor. Ancak biz rahatız. Televizyonlarda geçen alt yazılardan fazla etkilenmiyoruz. Zaten çoğunu da hissetmiyoruz" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın düştü mü? Çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?
Ekonomi

Altın düştü mü? Çeyrek ne kadar, gram altın cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları son durum ne oldu?

Altın düştü mü? 20 Nisan altın gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? Altın fiyatları ne oldu son durum sorgulanıyor. Altın fiyatları bug..
Bu haber milyonları ilgilendiriyor! İstisna değişti, fesih yasağında nelere dikkat edilmeli?
Gündem

Bu haber milyonları ilgilendiriyor! İstisna değişti, fesih yasağında nelere dikkat edilmeli?

17 Mayıs’a kadar işçi çıkartmak yasak. Ancak bazı istisnalar bu yasağın kapsamında bulunuyor. 7252 sayılı yasa ile bu istisnaların kapsamı d..
Yunanistan'dan Türkiye'ye flaş teklif
Dünya

Yunanistan'dan Türkiye'ye flaş teklif

Yunanistan'ın Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, Türkiye'ye 15 konuda olası ekonomik iş birliği için teklif gönderdiklerini açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay