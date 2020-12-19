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Dünya Korkutan görüntü! Yer adeta göğe yükseldi
Dünya

Korkutan görüntü! Yer adeta göğe yükseldi

Arjantin'de fırtına ile ortaya çıkan toz bulutu, ağaçları ve araçları kapladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:13:00 -
Korkutan görüntü! Yer adeta göğe yükseldi

Arjantin'de 18 Aralık'ta kaydedilen görüntülerde, dev toz bulutu ağaçları ve araçları gölgede bıraktı. Fırtına, Colonia Baron üzerinden herhangi bir hasara neden olmadan geçti.

Santa Rosa'da ise yerel basın, şiddetli yağmur gelmeden önce çatıları havaya uçuran ve ağaçların kökünden söken bir kasırga bildirdi.

Ülkenin Ulusal Meteoroloji Servisi, Arjantin merkezi için sarı ve turuncu uyarı verdi.

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