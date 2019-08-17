Korkutan deprem tahmini: 3 gün içinde 7 şiddetinde deprem olacak

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

17 Ağustos 1999 depreminin 20. yılı nedeniyle Deprem Uzmanı Kadir Sütçü, yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kadir Sütçü, İmar Barışı’yla gelen felakete dikkat çekti!

Türkiye’nin 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen meseleye ciddiyetle yaklaşılmadığına dikkat çeken Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, “1999’dan daha da olumsuz bir gidişatı yaşıyoruz maalesef. Türkiye’de çıkarılan İmar Barışı düzenlemesi nedeniyle 10 milyonu aşkın başvuru yapıldı. 10 milyonu aşkın izin belgesi alınan yapılarda deprem dayanıklığı konusunda sıkıntıların olduğunu düşünüyorum. İmar Barışı’yla derme çatma yapılara izinler verildi. Bu yapıların çok acil bir şekilde depreme uygunluğu denetlenmeli ve gereği yapılmalıdır.” uyarısında bulundu.

“Üniversiteler, papağan gibi hep aynı şeyleri tekrarlayıp durdular”

Türkiye’de yaşanabilecek olası depremlerin önceden bilinmesi ve kamuoyunun aydınlatılması konusunda üniversitelerin hiçbir şey yapmadıklarını belirten Kadir Sütçü, şöyle konuştu:

“1999 yılından bugüne kadar 20 yıllık bir süre geçti. Bu süreçte baktığımız zaman üniversiteler papağan gibi hep aynı şeyleri tekrarlayıp durdular. Profesör etiketli insanlar, ‘depremin zamanı bilinmez’ diyerek papağanlık yapıyorlar. Depremin önceden bilinmesi için bilimsel olarak bugüne kadar hiçbir çalışma, veri, parametre ortaya koymadılar. Bizim gibi bu işlerle uğraşan insanlara yönelik de sürekli bir karalama kampanyası yürütüyorlar.”

“3 gün içerisinde Türkiye’de 7 şiddetinde deprem olacak”

Daha önceki yaptığı açıklamalarla “2019 yılı Türkiye’de afet yılı olacak” diyen ve yıllardır Türkiye’de ortaya çıkan bir çok depremi günler öncesinden bilen Deprem Tahmin Uzmanı Kadir Sütçü, yeniakit.com.tr’ye şok bir açıklamada daha bulundu. “Yakın bir zamanda Türkiye’de deprem olacak mı?” şeklindeki sorumuza Kadir Sütçü, korkutan bir tahminde bulunarak şu cevabı verdi:

“Türkiye ve çevresinde yüksek hava basıncı devam ediyor. 3 gün içerisinde İran, Irak sınırı ve Yunanistan’da 4 ila 5 şiddetinde deprem olmazsa Türkiye’de mutlaka 7 şiddetinde deprem olacaktır. Büyük olasılıkla Doğu’da Malatya ve çevresinde, Batı da ise Denizli ve çevresinde 7 şiddetinde büyük bir deprem bekliyorum.”